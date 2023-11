“È questo l’esempio che vogliamo dare ai nostri figli? È questa l’educazione di cui siamo capaci? Fin quando i genitori si comportano in questo modo, non possiamo stupirci se tra i giovani si diffondono la violenza, la sopraffazione, la mancanza di rispetto”. Così il senatore Gian Marco Centinaio commenta sui social l’aggressione al professore di Arbus.

“Al professor Pierpaolo Scanu va tutta la mia solidarietà e il mio incoraggiamento” scrive ancora Centinaio. Per il senatore del Carroccio le istituzioni “hanno il dovere di stare al fianco di insegnanti come lui e mi auguro che si vada fino in fondo a questa vicenda, anche sul piano giudiziario“.

Per Centinaio quindi l’aula di tribunale sarebbe la soluzione “per dare una lezione di vita a quel ragazzo, visto che suo padre non è stato in grado di farlo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it