Il Campo Largo perde anche +Europa. Dopo le frizioni con i Progressisti e lo strappo degli indipendentisti di Liberu, anche il partito coordinato da Riccardo Lo Monaco abbandona il tavolo della coalizione in programma domani.

A dividere è l’ormai imminente annuncio della candidatura di Alessandra Todde del Movimento 5 Stelle alla carica di presidente della Regione, scelta che secondo diversi gruppi appare forzata da Roma.

“Lunedì abbiamo chiesto, insieme ad altre forze, che il tavolo si aprisse a un incontro-confronto con i nomi emersi in corso di riunione – non può sfuggire alla verità il fatto che alcune delle sigle che hanno sì espresso apprezzamento per Alessandra Todde, abbiano espresso apprezzamento anche su altri nomi. È stato, invece, deciso di riconvocare il tavolo per incontrare la sola Todde ed è per questo motivo che +Europa domani non sarà presente“.

