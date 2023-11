Due bilance pesapersone sono state donate dalla sezione di Oristano dell’Ail alla Struttura Complessa di Oncologia ed Ematologia dell’ospedale San Martino di Oristano. Aiuteranno pazienti con con difficoltà deambulatorie.

A consegnare il dono il presidente dell’Ail di Oristano Paolo Casula, alcuni soci della stessa associazione e il dottor Luigi Curreli, direttore della Struttura Complessa. Un gesto di solidarietà importante, che si è potuto concretizzare grazie alle donazioni raccolte dall’Ail nel territorio dell’oristanese.

Il dottor Curreli ha spiegato l’utilità del dono. “I pazienti con difficoltà nei movimenti possono salire sulla bilancia senza pericolo di cadere e senza essere sostenuti da altre persone. In Ematologia ed Oncologia è indispensabile conoscere il peso corporeo del paziente per poter bilanciare i farmaci in base alla costituzione, al peso e all’altezza”.

Soddisfazione da parte dell’associazione. “La sezione dell’Ail si è costituita ad Oristano grazie a un gruppo di volontari, quasi tutti ex pazienti. Siamo stati aiutati durante la malattia. Ora siamo noi che aiutiamo coloro che ne hanno bisogno. Il dono è la dimostrazione che i soldi donati all’Ail vengono utilizzati direttamente per il benessere dei pazienti”. Lo ha aggiunto Giorgio Vargiu, socio dell’Ail di Oristano.

