Si è chiuso con un successo il viaggio effettuato dagli Awake for Days in Messico. La band sarda si è esibita nella seconda serata del Hell and Heaven Festival al Foro Pegaso di Città del Messico, condividendo il palco con mostri sacri del genere come Slipknot e Guns n’ Roses.

“Grazie al Hell and Heaven Open Air per averci scelto. Grazie a tutti voi, ai nuovi amici e fan messicani per averci dato un benvenuti stupendo. Condividere la nostra musica con voi, in quell’enorme stage, è stato un privilegio ed un onore!”, Così i membri della band hanno commentato la bella esperienza in terra messicana.

Per la band nuorese (Lukas voce, Nic basso, Andrew batteria e Matt chitarra) è un altro attestato di stima dopo le oltre 50 date effettuate durante l’anno negli Stati Uniti, dove hanno presentato l’album “Multiverse“.

