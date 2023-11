I Progressisti hanno chiesto un nuovo rinvio ad un incontro con la coalizione del Centrosinistra. In vista delle Regionali 2024, il partito continua a rimanere molto scettico sia sul nome di Alessandra Todde che sulla modalità di scelta del candidato presidente.

Dunque l’incontro di coalizione previsto per domani alle ore 13 nella sede di via Emilia potrebbe essere spostato a lunedì prossimo. Sono in corso delle interlocuzioni per capire il da farsi.

Secondo alcune nostre fonti, è possibile che i Progressisti vogliano attendere l’incontro di sabato con Renato Soru. Qualora l’ex presidente della Regione dovesse insistere con la volontà di candidarsi, il partito potrebbe scegliere per la rottura con la coalizione per correre da soli.

