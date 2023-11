Ferito all’addome durante una battuta di caccia nell’Oristanese. Sono gravi le condizioni di un uomo di 70 anni, trafitto all’addome da un colpo di fucile a Scano di Montiferro, in località Sa Roda Manna.

Rapido l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato in codice rosso il cacciatore all’ospedale di Sassari. Secondo le prime informazioni, il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Ghilarza che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Dai rilevamenti sembrerebbe trattarsi di un incidente involontario.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it