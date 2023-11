Lo ha deciso la Corte d’appello di Cagliari, in seguito al rinvio del caso da parte della Cassazione il 6 novembre scorso.

Protagonista una giovane cameriera di 27 anni di Alghero accusata di truffa per non aver pagato le ultime rate della finanziaria di un’auto acquistata in Germania.

Per questo su di lei pendeva un mandato di arresto europeo. E la giovane algherese, in effetti, ha anche trascorso due giorni nel carcere di Bancali finché non si è deciso per l’annullamento del mandato in quanto “non erano specificate le motivazioni che ne giustifichino l’emissione”.

Da parte sua, la giovane si era già impegnata a concludere il pagamento delle rate dell’auto, dunque il caso si è risolto a lieto fine.

