Arrivano i primi commenti alla candidatura di Alessandra Todde a governatrice per il campo largo. Sui social sono stati in particolare Giuseppe Conte e Camilla Soru ad esprimere la propria contentezza.

“Una grande manager e imprenditrice. Una donna che nelle Istituzioni non si è mai risparmiata per tutelare le aziende e i lavoratori da viceministro dello Sviluppo Economico, in uno dei momenti più duri per l’Italia. Alessandra Todde è da sempre un orgoglio per il Movimento 5 Stelle e da oggi è la candidata Presidente del campo progressista per cambiare il volto alla Regione Sardegna. Forza!” ha scritto l’ex premier su X.

“Il centrosinistra ha la sua candidata: Alessandra Todde. Sarà lei a guidare la nostra coalizione, con lei lavoreremo per liberare la Sardegna dal giogo della destra e dai danni dei 5 anni di malgoverno Solinas. Io sto con lei. La rivoluzione è finalmente donna” ha invece scritto la Soru.

Intanto la Todde ha assicurato che nei prossimi giorni incontrerà le anime del centrosinistra dubbiose sulla sua candidatura. In particolare Renato Soru e i Progressisti.

