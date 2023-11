Un 56enne di Cagliari, Thomas Mias, è morto nel pomeriggio di oggi mentre attendeva il bus in via Brigata Sassari a Quartu.

L’uomo è stato colto un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. I passanti e i presenti alla fermata hanno chiamato i soccorsi, ma non per lui c’è stato nulla da fare. Fatale un arresto cardiocircolatorio.

Sul posto anche i carabinieri. La salma è stata trasferita all’obitorio di Quartu, a disposizione della famiglia.

