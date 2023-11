Nascondevano tra gli eucaliptus ad Arborea una vasta coltivazione illegale di Canapa Indiana, con 3.292 piante pronte per il taglio. Due arresti da parte dei Carabinieri tra Bono e Orune per un 37enne e un 27enne, già noti alle forze dell’ordine, individuati come i responsabili dell’attività illecita.

La coltivazione era suddivisa in 20 filari con autonomo sistema d’irrigazione a goccia. Un lavoro complesso che risulta indicativo di un’attività “professionale”.

Certo anche il coinvolgimento di un elevato numero di persone, oltre che di soggetti competenti in campo agronomico. Due dei quali arrestati già ad agosto.

A operare il blitz operato all’alba di ieri i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, supportati da militari di Oristano, Nuoro, Orune, Bono e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna.

Nell’abitazione di Orune anche 26mila euro in contanti in quattro pacchi di cellophane sottovuoto, mentre 8.900 euro in contanti sono stati sequestrati in quella di Bono.

L’ipotesi accusatoria sulla base della quale i due uomini sono finiti in carcere è quella di coltivazione e traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante dell’ingente quantitativo rinvenuto ad Arborea.

