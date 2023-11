La variazione di Bilancio che entrerà a breve in Consiglio regionale conterrà anche un importante provvedimento dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne.

Dalla commissione Sanità è arrivato il via libera all’unanimità per l’istituzione in Sardegna del reddito di libertà, una misura dedicata alle donne vittime di maltrattamenti e volta a dare un sostegno economico a chi decide di lasciare il tetto coniugale a causa delle brutalità subite.

La somma è di 811 euro al mese, che può essere aumentata di 100 o 200 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di uno o più figli con disabilità.

Per questa misura la Giunta regionale ha proposto uno stanziamento complessivo di 1,5 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

