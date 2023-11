Sassari si prepara a una domenica impegnativa sul fronte della viabilità. Domenica 12 novembre, la zona di piazzale Segni e tutte le vie intorno saranno interessate da una forte concentrazione di auto per la concomitanza delle partite di Torres e Dinamo.

Il match di Serie C prenderà il via alle 14, con la squadra di mister Alfonso Greco sulle ali dell’entusiasmo per il primo posto in classifica nel Girone B. Atteso dunque il pubblico delle grandi occasioni.

Alle 16.30 invece fischio d’inizio per la gara della Dinamo al PalaSerradimigni, altro appuntamento di cuore per la città. La Polizia locale consiglia quindi la massima prudenza e avverte delle previste problematiche per il traffico.

