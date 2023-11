Continua la conta dei casi di lingua blu in Sardegna. I nuovi capi morti salgono a 355, tutti ovini.

Secondo quanto emerso dall’analisi dell’Istituto zooprofilattico regionale i focolai attivi sono 75 mentre i casi sono 1540.

Ora la piaga si sposta nell’Oristanese dove le pecore morte sono una quarantina, novanta i casi di contagio.

I Comuni attualmente interessati dalla diffusione del virus sono: Cuglieri, Seneghe, Narbolia, San Vero Milis, Riola Sardo, Baratili San Pietro, Zeddiani, Nurachi, Cabras, Terralba, Uras, San Nicolò d’Arcidano e Mogoro.

Per la Asl 5 la “situazione è sotto controllo”, come ha dichiarato Enrico Vacca, direttore del servizio di Sanità Animale. “Il nostro servizio – ha spiegato – ha emesso un provvedimento sanitario, che istituisce una zona soggetta a restrizione per febbre catarrale degli ovini, dove verranno applicate una serie di misure sanitarie per evitare l’ulteriore diffusione della malattia”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it