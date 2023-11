“I numeri del traffico passeggeri negli scali aereoportuali isolani, registrati da gennaio a ottobre 2023, sono importanti e incoraggianti. L’aumento di oltre 700mila unità dimostra il successo delle politiche regionali in tema di trasporti e turismo”.

Così l’assessore al turismo Gianni Chessa e l’assessore ai trasporti Antonio Moro hanno presentato i dati del traffico relativi alla stagione estiva 2023. “In particolare, certifica la tenuta del trasporto aereo. Mantenendo questo andamento, chiuderemo l’anno con almeno un milione di passeggeri in più”.

Nei tre aeroporti si è registrata una stagione con un aumento del 5,89% rispetto al 2022 (+382.774) e del 6% rispetto al 2019 (+413.228). In totale quasi 7 milioni di arrivi tra gennaio e ottobre.

Soddisfazione espressa in particolare dall’assessore Chessa. “La politica del fare e del dare certezze sta pagando. Il turismo sardo è in salute e opera con soddisfazione, soprattutto se c’è una buona programmazione e la certezza dei collegamenti. I numeri record di questi dieci mesi del 2023 dimostrano che gli investimenti per la promozione stanno funzionando”.

Moro si ritiene molto soddisfatto dall’andamento certificato dai numeri. E lancia una stilettata ai detrattori: “Sminuirne l’importanza non aiuta a riflettere per migliorare l’intero sistema dei trasporti. Certamente ci sono ancora criticità da superare, ma le misure prese in tempi recenti cominciano a dare i primi risultati”.

