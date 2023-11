Renato Soru è determinato e domani sera, al Teatro Doglio, presenterà la sua “Rivoluzione Gentile” in vista delle Regionali 2024. Al suo fianco ci saranno i Progressisti, Liberu, Progetto Sardegna e +Europa.

Sui social però in tantissimi stanno chiedendo all’ex presidente di fare un passo indietro e tornare nel Campo Largo. Soprattutto suoi estimatori ed elettori di sinistra, che però vedono nei nuovi nomi una speranza di vittoria.

Riportiamo di seguito alcuni dei commenti presenti su Facebook:

“Alessandra Todde è un personaggio di alto profilo. È una sarda e ha a cuore le sorti della sua isola, come pochi. Farebbe onore a Soru dare a lei tutto il suo appoggio e la sua collaborazione, anziché peccare in protagonismo” scrive Marinella.

Giovannino è un estimatore di Soru. Ma chiede un ripensamento. “Ti ho sempre votato. Ma: oggi è molto importante cercare di battere le destre. Quindi devi pensarci bene, la Tua posizione farà sicuramente vincere la destra”.

“Questione matematica, tempo cambiato e al netto dei numeri, nonostante tutto, avrebbe perso. Ovvio che conviene un presidente nuovo, donna, poi c’è spazio di cooperare” ragiona per logica Giacomo.

Più diretti Angelo e Claudia: “L’ho sempre sostenuta. Ma la rivoluzione gentile farà vincere gentilmente la destra che ha governato per 5 anni. Che delusione, complimenti”. Fanno un appello accorato Beatrice e Rodolfo: “Per favore presentatevi uniti. Divisi fate un bel favore alla destra”.

Infine Rita è stata una elettrice, ma chiede a Soru di non ragionare per preconcetti, lasciando spazio al nuovo che avanza. “Sono una sua estimatrice, ho gioito per il suo ritorno in campo. Lei può dare una spinta propulsiva all’area progressista. Perciò le chiedo di mettersi a disposizione per il bene dei sardi. Ci sono tanti giovani bravi. Ascoltiamoli, senza preconcetti. Non si schieri anche lei contro i 5stelle. Questi assieme ad altri giovani di area progressista sono l’unica nostra speranza attuale”.

