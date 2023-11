La Polizia di Cagliari ha tratto in arresto tre giovani stranieri di età compresa tra i 18 e i 23 anni, per l’ipotesi di reato di rapina aggravata in concorso. Per uno (20enne) anche per resistenza, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che due ragazzi stavano percorrendo Via Sicilia quando sono stati avvicinati dai tre stranieri. Che hanno fatto partire spinte e schiaffi nel tentativo di rubare il portafoglio di uno dei due.

I tre uomini si sono dati alla fuga, ma sono stati fermati all’incrocio tra la Via Baylle e la Via Roma.

Durante le fasi dell’identificazione, uno dei tre si è scagliato aggressivamente contro i poliziotti. È stato bloccato dagli operatori e, una volta in Questura, denunciato per resistenza, violenza, minacce e lesioni.

