Non è affatto felice Claudio Ranieri per la sconfitta del suo Cagliari con la Juventus. Non per il risultato, quanto per le modalità in cui è arrivata. Lo ha rimarcato a Dazn, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Sull’atteggiamento del Cagliari nella ripresa. “C’è l’amarezza dei primi 15 minuti del secondo tempo. Avevamo lavorato in settimana sulle palle inattive della Juventus, abbiamo preso gol proprio su quello. Siamo stati agnellini”.



Pesano i particolari. “Ci manca di essere attenti sui particolari. Non è possibile prendere gol come quelli in Serie A. L’ho detto ai ragazzi, mi dispiace rimproverarli. Stavamo giocando bene. Ma i particolari ti fanno perdere la partita”.

