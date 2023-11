Giornata di gioie e dolori in Serie C per le squadre sarde: la Torres torna alla vittoria e consolida la prima posizione, brutto scivolone invece per l’Olbia.

I sassaresi hanno giocato una gara di pieno equilibrio con l’Ancona, faticando a trovare sbocchi per il gol. Ci ha pensato l’attaccante Ruocco a siglare l’1-0 finale con un eurogol. Un successo che permette ai rossoblù di mettersi alle spalle un periodo gramo.

Va peggio all’Olbia, che perde 4-1 con la Recanatese. Una partita decisiva soprattutto nella ripresa, quando Sbaffo ha siglato una doppietta in pochi minuti. Il gol di Dessena è stato un fuoco di paglia: i padroni di casa hanno giganteggiato contro gli uomini di Greco.

