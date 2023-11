La Dinamo Sassari ritorna alla vittoria anche in campionato e celebra una settimana perfetta. I biancoblù si impongono per 80-73 su Trento e conquistano due punti fondamentali per la classifica.

Decisivo un secondo quarto pazzesco, con gli uomini di Bucchi che hanno piazzato un parziale di 30-6. Schiantando gli avversari grazie ad un’ottima difesa e un attacco efficace.

È stata la gara che ha sancito finalmente la buona mano di Charalampopoulos: 20 punti, 80% da tre e 4 assist. Una bella riscoperta per Sassari, dato che il greco appariva come vicino al taglio.

Molto bene anche Tyree (20 punti), Gentile (15 punti) e Gombauld (14 punti).

