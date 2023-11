Arrivate al campo si sono accorte che le avversarie erano solo dieci, così hanno deciso di rinunciare a una giocatrice. Gesto di fair play esemplare da parte della Pgs Audax di Capoterra, ospite ieri del Maracalagonis per la Coppa Italia femminile.

Il Mara ha infatti dovuto fare a meno dell’undicesima solo all’ultimo momento, scegliendo comunque di presentarsi sul terreno di gioco. L’Audax non ha voluto approfittare del vantaggio numerico che sarebbe stato concesso e ha comunicato all’arbitro la volonta di giocarsela ad armi pari.

Per la cronaca, la gara è stata comunque un successo sul campo per le giovani capoterresi, vittoriose per 14-2. Resta comunque l’esempio di correttezza dimostrato e la volontà di competere a pari condizioni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it