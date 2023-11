Presente anche il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, all’incontro tenutosi ieri a Villaurbana sul pane e in generale il cibo isolano strettamente legato alla tradizione.

Ospite d’onore il noto chef piemontese, Bruno Barbieri, che ha degustato i prodotti tipici sardi e si è confrontato sulle modalità di produzione che variano da nord a sud in Sardegna.

“Un modo per parlare di cultura, tradizione e cibo. Insomma la nostra e vera Sardegna”, ha commentato il primo sui suoi social il primo cittadino cagliaritano, che non ha perso l’occasione per scattarsi una foto con il temutissimo chef di MasterChef.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it