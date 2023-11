I continui balletti su “stadio sì – stadio no” riguardanti il nuovo impianto del Cagliari Calcio stanno preoccupando i tifosi. Che si dicono pronti ad un sit-in sotto la Regione, qualora la principale istituzione sarda non dovesse dare l’ultimo via libera.

Il tam tam sui social e sul web in queste ore è energico. Tutto parte da una nota di Sergio RedBlue, noto nel mondo internettiano per essere uno dei più accesi e volenterosi supporter rossoblù.

“L’iter del progetto dello stadio Gigi Riva è arrivato praticamente a conclusione e il via libera definitivo dipende solo ed esclusivamente dal finanziamento di 50 milioni di euro che la Regione deve trasferire nelle casse del Comune di Cagliari. Ciò dovrà avvenire entro e non oltre il prossimo 25 novembre. In modo da consentire di procedere all’iscrizione nel bilancio comunale delle somme oggetto di cofinanziamento entro il 30 novembre“.

Qualora il finanziamento non dovesse essere trasferito, l’iter per il nuovo stadio vedrebbe un ulteriore e pesante rinvio di parecchi mesi.

“Le somme sono depositate nelle casse della Regione e basta un semplice atto di giunta per trasferirle al Comune. Se un tale termine non dovesse essere rispettato sarà solo per una scelta politica”.

