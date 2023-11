Diverse ore di interrogatorio per Nicola Ibba, il 38enne di Dolianova sparito dopo l’incidente sulla Statale 387 in cui ha perso la vita Daniele Picciau. Agli inquirenti, l’uomo ha detto di non esser stato alla guida dell’auto che è andata a schiantarsi.

Secondo le ricostruzioni, nessuno dei presenti nella Bmw indossava la cintura al momento dell’incidente. Oltre a Picciau, c’erano anche Nicola Dessì, di Dolianova, e Francesco Doi, di Cagliari. Dessì è anche il proprietario del veicolo. Al momento si trovano ricoverati in ospedale.

Ibba è accusato di omicidio stradale. Ha insistito sul non esser stato al volante dell’auto, anche perché sprovvisto di patente. Secondo la sua testimonianza, dallo choc dell’incidente ha iniziato a vagare senza meta nelle campagne vicine. Una versione sulla quale i carabinieri intendono fare ulteriori verifiche.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it