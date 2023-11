Renato Soru vuole le primarie: lo ha confermato nel programma “Un giorno da pecora” su Radio 1, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

L’ex presidente della Regione ha spiegato i motivi della sua (ri)discesa in campo. “Mi ricandido perché non ho mai smesso di pensare alla Sardegna. Mi piacerebbe dare una mano a mobilitare la comunità sarda. Con Solinas e Cappellacci siamo tornati indietro”.

Soru ha aggiunto di volere le primarie per far sì che siano i sardi a scegliere il candidato. E di voler sfidare proprio Alessandra Todde, che nei giorni scorsi ha ricevuto l’investitura ufficiale dal Campo Largo.

All’esponente dei 5 Stelle non ha mancato di fare alcuni elogi. “Penso che lei potrebbe fare la governatrice. Ma dovrebbe passare per le primarie. E per questo dico: Alessandra, facciamo le primarie. Se vinci ti sosterrò con tutto l’entusiasmo possibile“.

