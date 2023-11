Denunciato un 57enne di Quartu Sant’Elena dopo essere stato trovato in possesso di una cesoia lunga 62 centimetri.

Durante un controllo dei carabinieri in via Van Gogh, è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica.

Secondo i militari, l’uomo sarebbe il responsabile di un tentato furto in un’abitazione in via Monsignor Parraguez. Lo stesso potrebbe aver utilizzato l’arnese per troncare il lucchetto del cancello e introdursi così nella casa di proprietà di una donna.

Ma qualche potrebbe aver disturbato il presunto ladro, che non è riuscito a mettere a segno il colpo.

