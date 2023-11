Il rossoblù Gaetano Oristanio lascia il ritiro della Nazionale Under 21. Tegola in casa Cagliari, che resta in apprensione per le condizioni del suo fantasista colpito da un problema fisico la cui entità è tutta da valutare.

L’infortunio riguarda un affaticamento alla coscia sinistra e il giocatore farà rientro al Crai Sport Center di Assemini per tutti gli accertamenti con lo staff del club sardo.

