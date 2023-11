Aveva investito un pedone sulle strisce per poi darsi alla fuga. Rintracciato oggi dopo quasi dieci giorni di ricerche un 53enne cagliaritano che lo scorso 5 novembre non si era fermato a soccorrere il pedone colpito.

Sull’incidente avvenuto in Piazza Giovanni XXIII hanno indagato in maniera approfondita gli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Locale di Cagliari, supportati dai video delle telecamere presenti nelle strade addiacenti.

I filmati hanno permesso di risalire al veicolo investitore e quindi al suo proprietario, incensurato. L’uomo, convocato presso gli Uffici del Comando di via Crespellani, è stato deferito all’autorità giudiziaria per l’omissione di soccorso e per la fuga. La patente gli è stata pertanto ritirata.

