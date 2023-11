Un trentenne di Pirri è stato aggredito e ferito alla pancia nel corso di una lite avvenuta per strada. È caccia all’aggressore: gli agenti della Squadra volante e gli investigatori della Mobile sono sulle sue tracce.

La vittima dell’aggressione, per ora, non ha voluto riferire dettagli sull’accaduto. È stato soccorso e trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso. È stato fortunato: le ferite da coltello si sono rivelate solo superficiali, e se la caverà con sette giorni di cure.

