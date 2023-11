Ha superato quota 1500 firme la petizione online lanciata su Change.org da Gianluca Mandas a nome di molte famiglie con figli con malattie croniche. La richiesta è quella di rendere obbligatorio l’infermiere scolastico in Sardegna.

“Tante famiglie si trovano costantemente impegnate nella gestione dei propri bambini affetti da malattie come il diabete. In particolare in periodo scolastico, costringe a importanti rinunce, come il lavoro, e difficoltà nella vita quotidiana”, spiega l’autore della petizione. “Per questo motivo, chiediamo che la Regione Sardegna renda obbligatoria la figura dell’infermiere scolastico”.

L’infermiere scolastico è una figura professionale che potrebbe fornire un supporto indispensabile al personale scolastico nell’aiuto alle famiglie. Secondo l’Associazione Italiana Diabetici, circa 32.000 giovani sotto i 19 anni sono affetti da diabete in Italia. “Questi numeri sottolineano l’importanza e l’urgenza della nostra richiesta”, spiega l’autore della petizione.

“Rendendo obbligatoria la presenza di infermieri nelle nostre scuole, non solo aiuteremo le famiglie coinvolte. Ma garantiremo anche un ambiente più sicuro e inclusivo per tutti i nostri studenti”, aggiunge.

