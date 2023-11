Incidente mortale nella serata di ieri attorno alle 21,30 sulla ss 196, a Villasor, dove ha perso la vita Sebastiano Chessa, 82 anni desulese ma residente a Iglesias.

L’uomo stava guidando un pickup quando ha invaso la carreggiata opposta e si è scontrato frontalmente con un bus dell’Arst.

Inutili i soccorsi intervenuti sul posto: Chessa è morto sul colpo.

Il conducente del bus, Vlastimil Vojacek, 48 anni, croato, è stato trasportato in codice giallo in ambulanza al Policlinico di Monserrato. Non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri sette passeggeri della corriera, tutti giovani tra i 18 e i 27 anni, sono rimasti illesi.

Il traffico è rimasto bloccato per più di tre ore, nel corso dei rilievi dei Carabinieri di Serramanna e Villasor insieme ai colleghi del Radiomobile.

Presenti anche i Vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi coinvolti.

