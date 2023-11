L’episodio è accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi fuori dalla discoteca in via Newton, a Cagliari. La vittima della violenza è una giovane di 27 anni di Settimo San Pietro.

L’uomo, stando a quanto riportato dalla ragazza, l’avrebbe sorpresa alle spalle e molestata.

È stata la stessa a sporgere denuncia ai carabinieri di Sinnai. Ora sono in corso le indagini seguite dai colleghi della Stazione di Pirri e della Compagnia di Cagliari.

La 27enne ha raccontato di essere stata afferrata alle spalle da un uomo incappucciato per poi essere molestata, subito dopo la serata in discoteca con delle amiche. Lei si è messa a urlare per attirare l’attenzione, e l’uomo è fuggito facendo perdere le sue tracce.

Non sarebbe un caso isolato. La descrizione fatta dalla vittima e le modalità dell’aggressione ricordano quelle del maniaco seriale che questa estate ha seminato il terrore a Cagliari tra le giovani studentesse universitarie molestate durante la manifestazione Ateneika e dopo una festa al Parco San Michele.

Le forze dell’ordine stanno visionando anche le telecamere di videosorveglianza della zona per rintracciare il responsabile.

