La commissione Bilancio del Consiglio regionale ha dato il via libera alla variazione da circa un miliardo di euro. Il disegno di legge 396 si divede in 20 articoli e assegna le risorse per vari settori, tra cui urbanistica, sanità, agricoltura, turismo, lavoro e istruzione.

Il testo approderà quindi a breve in Aula, dove saranno presentati poi gli emendamenti. L’esame potrebbe cominciare già la prossima settimana.

Per quanto riguarda le cifre, per il 2023 le risorse ammontano a circa 760 milioni, poi 100 milioni per il 2024, 80 milioni per il 2025 e gli ultimi 77 lasciati agli anni successivi.

