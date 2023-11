Il Premio “Donna di Scienza Giovani 2023” è andato ad Ambra Demontis. La giovane studiosa ha conquistato il riconoscimento da parte dell’Associazione “ScienzaSocietàScienza” e del Comune di Cagliari per il suo lavoro di ricerca.

Il premio, nato nell’ambito di “Festival Scienza”, è stato consegnato ieri dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità, Stefania Loi.

Nella motivazione si elogia “l’ottima ricerca scientifica in età ancora giovane in discipline come Informatica e Intelligenza Artificiale”, che ha mostrato “come il gap di genere in queste materie sia frutto di stereotipi che ormai non dovrebbero più esistere”.

Soddisfatta Loi: “L’Amministrazione è sempre vicina ai giovani che si mettono in evidenza grazie alle loro capacità e lo è ancora di più se si tratta di una giovane donna. Consegnare questo riconoscimento ad Ambra Demontis non può che essere un momento di grande orgoglio per la nostra città”.

Alla dottoressa Ambra Demontis è andato il premio in denaro di 1.000 euro, mentre alla dottoressa Eleonora Conca la Menzione speciale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it