I tentativi di ricucitura tra le due ali del centrosinistra sardo proseguono. In un lungo post sui social, il presidente di Anci Sardegna e dirigente del Partito Democrato Emiliano Deiana lancia un appello a tutta la coalizione.

“Sono sicuro che le posizioni di tutti e di ciascuno saranno identiche quando si parlerà di cosa fare per la sanità, per l’agricoltura e la pastorizia, per contrastare la povertà o per combattere lo spopolamento e rallentare l’emigrazione dei nostri giovani. Parlatevi. Parliamoci” scrive Deiana.