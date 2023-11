Il Pronto Soccorso di San Gavino rimarrà aperto. Dopo l’incontro avvenuto a Sanluri tra i sindaci del territorio, l’Assessore regionale alla Sanità Carlo Doria e la Direzione della Asl 6, è stato raggiunto un accordo per evitare la chiusura.

Importante la disponibilità data dai medici: il presidio continuerà a operare con soluzioni temporanee. Come il coinvolgimento di medici di altri reparti, il triage infermieristico e l’apertura notturna con il supporto dei medici dell’Areus 118.

“Questa collaborazione è fondamentale per garantire assistenza continua, in attesa dei nuovi concorsi. Un sentito ringraziamento all’Assessorato e alla Asl. Ma soprattutto ai nostri medici, per il prezioso contributo che assicura la continuità dell’assistenza sanitaria nel nostro territorio” si legge in una nota.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it