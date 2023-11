La Hall Of Fame del calcio italiano ha accolto un nuovo membro: si tratta del trequartista sardo Gianfranco Zola. L’ex Cagliari, Parma, Chelsea e Torres è stato insignito del premio dalla Federazione Italiana.

“Per me è un giorno fantastico, il coronamento di una carriera. Come un sogno che si avvera. Ho cominciato a 16 anni vedendo l’Italia vincere il Mondiale del 1982, sognavo di poter essere qualcuno nel calcio. Ringrazio i miei genitori e la mia famiglia per essermi stati vicini, e tutti gli allenatori per avermi portato a questo punto. Sono molto fiero. Spero che la mia storia sia di esempio per qualche altro giovane”.

Assieme a “Magic Box è stato premiato anche Alessandro “Spillo” Altobelli.

