Il 5 settembre, il Direttore del SerD di via dei Valenzani a Cagliari ha definito una modifica degli orari di servizio del personale. Uniformando i giorni di rientro infrasettimanali.

Sul caso è intervenuta la Fials, evidenziandone diversi problemi. “Senza voler entrare in merito all’orario di apertura verso la cittadinanza, ci si chiede come mai a tutt’oggi al personale sanitario del comparto sia stato assegnato un profilo orario su due turni. Con il pomeridiano coincidente con i giorni di lunedì e giovedì avente orario 13:00 – 20:12, dove il personale in servizio risulta presente dalle 18:30 fino alle 20:12 con il servizio chiuso al pubblico e pertanto senza nessuna attività da svolgere” spiega il segretario provinciale Giampaolo Cugliara.

La Fials si chiede come mai, ad oggi, tale orario non sia stato uniformato in assoluto a tutto il personale, senza disgiungere l’orario della dirigenza medica da quello del comparto. Fatto che provocherebbe la permanenza in servizio di infermieri ed oss e conseguente rischio di eventuale danno erariale. “Questo poiché nessun dipendente pubblico può percepire retribuzione senza che venga resa l’effettiva prestazione lavorativa”.

“Quale alchimia organizzativa ha creato questa imbarazzante situazione, che oltre a non portare reali benefici all’utenza, crea evidenti situazioni di stress tra il personale, visto che lo stesso era al corrente che tale problematica sarebbe stata celermente risolta?. Siamo sicuri che questa situazione non possa rappresentare un chiaro danno erariale, degno di essere considerato dalla competente Corte dei Conti?” si chiede Giampaolo Mascia, segretario provinciale Sanluri Sud Sardegna.

Con una lettera, la Fials invita i vertici dell’azienda Asl 8 Cagliari ad attivarsi celermente per ripristinare il precedente profilo orario su unico turno con i rientri, dove previsti. Al fine di migliorare la qualità di vita lavorativa del SerD. “In difetto, a tutela del personale interessato, verranno attivate tutte le più opportune azioni, nessuna esclusa” annunciano.

