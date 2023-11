L’Antitrust è pronto a indagare sull’uso degli algoritmi di prezzo nelle compagnie aeree in Sicilia e Sardegna. L’Autorità vuole infatti vederci chiaro sulle condizioni di offerta ai consumatori, approfondendo le modalità di comunicazione al pubblico dei costi dei biglietti aerei.

A renderlo noto noto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha avviato un’indagine conoscitiva sul trasporto aereo passeggeri, in particolare sulle rotte di collegamento tra la penisola e le due isole maggiori.

A partire dal 2022, sono stati infatti rilevati da soggetti istituzionali e non, livelli di prezzo elevati in corrispondenza dei periodi di picco di domanda. L’uso di algoritmi e di software per il trattamento dei dati da parte delle compagnie è quindi finito sotto la lente d’ingrandimento.

