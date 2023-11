L’appuntamento è per questo pomeriggio alle ore 15. Il Cagliari di mister Claudio Ranieri sarà allo stadio Frogheri di Nuoro per un’amichevole contro la Nuorese.

La squadra rossoblù si presenterà a ranghi ridotti, visti i nove nazionali partiti per gli impegni in giro per il mondo. Non ci saranno infatti gli attaccanti Lapadula, Shomurodov e Luvumbo, i centrocampisti Makoumbou e Prati, i difensori Obert, Wieteska e Hatzidiakos.

Inoltre resteranno ad Assemini gli infortunati Nandez, Di Pardo, Capradossi e Oristanio. Per i tifosi non mancheranno comunque i momenti per i selfie e gli autografi con capitan Pavoletti e gli altri.

