Nemmeno il tempo di iniziare l’incontro ed è già polemica tra Renato Soru e Alessandra Todde. L’incontro infatti “si terrà alle ore 12:00 di giovedì 16 novembre all’hotel Regina Margherita, alla presenza della stampa e in diretta streaming. Non più a casa di Renato Soru”.

Ad annunciarlo attraverso una nota è stato lo stesso ex governatore, il quale aveva accettato l’incontro chiesto da Todde martedì scorso, “riservato e urgente”. Ma a Soru non sono piaciute le uscite pubbliche della pentastellata.

“Sorprendentemente Alessandra Todde ha poi deciso, da sola, di rendere pubblico l’incontro ed anticipare la sua posizione in maniera molto netta nel corso di un’intervista televisiva – dice il patron di Tiscali – Ora la mia casa non è più il luogo adatto per un incontro che si è reso pubblico e per questo stamattina ho comunicato ad Alessandra Todde la necessità di spostare il luogo dell’incontro in una sala dell’hotel Regina Margherita, che ho già provveduto a riservare”.

Incontro che sarà visibile a tutti: “Inoltre ho proposto che l’incontro, per totale trasparenza, sia aperto alla presenza dei giornalisti e delle giornaliste, e in diretta streaming”.

