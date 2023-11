“Ci auspichiamo che l’Autorità faccia luce sulle politiche di prezzo e di profitto praticate dalle compagnie aeree che oltre a essere fuori mercato rappresentano un grave danno per l’economia dell’Isola e per tutto il sistema Sardegna”. L’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, plaude all’avvio da parte dell’Antitrust di un’indagine sugli algoritmi che stabiliscono le tariffe dei voli in Sardegna e Sicilia.

“L’intervento del Garante – aggiunge l’assessore – dimostra inoltre quanto le polemiche che ciclicamente vengono riproposte riguardo a una scarsa attenzione o a presunte responsabilità della Regione in queste dinamiche distorsive del mercato siano strumentali e pretestuose”.

