Chiesta l’archiviazione per l’inchiesta su Antonio Demelas, ex compagno 71enne accusato di essere responsabile della scomparsa di Marina Castangia, la parrucchiera di Cabras della quale non si hanno più notizie da due anni.

Per la Procura di Oristano non ci sarebbero prove sufficienti per incolpare l’uomo e, precisamente, il mancato ritrovamento del cadavere della 60enne è un fatto che incide fortemente sul capo di accusa. Si attende quindi la pronuncia del Gip.

Intanto Demelas si trova in carcere per abusi sessuali su una minorenne. Il processo avrà inizio a dicembre.

Per gli investigatori i due fatti potrebbero essere collegati: la donna potrebbe aver scoperto il fatto e questo potrebbe aver portato a una rottura della relazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it