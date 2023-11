Ci sono anche dieci pasticcerie sarde tra quelle premiate per l’ambizioso riconoscimento Pasticceri e Pasticcerie d’Italia 2024 all’interno della Guida del Gambero Rosso giunto alla sua tredicesima edizione.

Sono 650 le insegne incluse, con 60 novità, distribuite in tutta Italia, con alcune regioni che spiccano più di altre, come il Piemonte, la Lombardia e il Veneto a nord, Campania e Sicilia a sud, dove sfogliatella o pastiera e cannolo o cassata non potevano mancare nella degustazione, che ha incluso anche una valutazione sull’ambiente e sul servizio.

La corona resta a Iginio Massari, genio indiscusso e riferimento della pasticceria italiana in tutto il mondo, sempre attuale e capace di dettare mode e tendenze, cui vanno le Tre Torte d’Oro. Pasticceria Veneto, a Brescia, è la migliore in Italia da mezzo secolo; 31 sono le eccellenze che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte e 5 sono i premi speciali assegnati.

In Sardegna nessuna eccellenza arriva a meritare il punteggio pieno delle Tre Torte, ma sono ben 10 le insegne sarde che si posizionano vicine con le Due Torte, di cui quattro sono state decretate tra le Migliori Due Torte. Si tratta di Ditrizio Pasticceria, noto locale in pieno centro di Pietro Ditrizio e Valentina Fais, e Pasticceria Piemontese, il regno di Gianluca Aresu, figlio d’arte, pasticcere e maître chocolatier, entrambe a Cagliari. Più su, ad Alghero, il premio è stato dato a Roberto Murgia Dolci in Corso, mentre a Ghilarza è La Dolce Vita di Gian Piero Loddo ad aver conquistato l’importante riconoscimento.

Spiccano anche 2 nuove insegne che entrano di diritto nella guida con Due Torte già all’attivo: Gaia Pasticceria Artigianale di Assemini (CA) di Gaia Trudu; Pace di Porto Cervo, guidata dal pasticcere Giovanni Pace, siciliano di nascita e sardo di adozione, che porta avanti l’attività con la collaborazione dei figli.

Tra le altre insegne delle Due Torte: Lu Pasticciu di Porto Cervo; L’Oasi Deliziosa di Nuoro; Dulcis di Cagliari; Chez Les Negres di Cagliari.

