Un botto e la paura: un lampione è crollato in strada a San Gavino Monreale, vicino alla sede delle scuole medie in via Ugo Foscolo. Solo il caso ha evitato che la caduta non si trasformasse in tragedia.

Il palo della luce è infatti caduto nel pomeriggio, in un momento di calma, dopo che studenti e studentesse erano già tornati a casa. Fortunate anche le auto nei paraggi, visto che il crollo è avvenuto a metà tra due veicoli.

“Il palo era arrugginito interamente, da fuori non si vedeva nulla” spiega Carlo Mascia, autore della foto. Da tempo la cittadina convive con un problema di lampioni arrugginiti e pericolanti. Per questo alcuni residenti hanno chiesto che il Comune intervenga con un censimento.

Sul posto sono intervenuti i i Vigili del Fuoco di Sanluri e la Polizia Municipale di San Gavino per la messa in sicurezza e il ripristino della strada.

