Si sono presentati in più di 1500 questa mattina in piazza del Carmine, a Cagliari, al grido di “Adesso basta”. Lo slogan è riferito alla manovra finanziaria del governo Meloni e contro la precettazione di Salvini.

La manifestazione, promossa da Cgil e Uil, ha visto la partecipazione di impiegati pubblici – con riduzione a quattro ore per i Vigili del fuoco -, enti locali, sanità, terzo settore, poste, servizi in appalto, scuola, università, ricerca, trasporti – ad eccezione del personale di terra e navigante del trasporto aereo.

“Quando veniamo sfidati rispondiamo – ha detto all’Ansa il segretario regionale di Cgil Fausto Durante – i lavoratori hanno costruito la fortuna di questo paese e i sindacati hanno difeso la democrazia dagli attacchi di tutti i tipi, neri e rossi”.

Sulla stessa linea la segretaria regionale della Uil Francesca Ticca che si è soffermata sulla riforma governativa: “Questa legge non va bene, non dà risposte a disoccupati, giovani e pensionati, tanto per citare le categorie più colpite. Abbiamo necessità di risposte concrete e a lungo termine, non regalie o una tantum. Vogliamo certezze – ha aggiunto all’Ansa -, per questo, da questa piazza, chiediamo a Meloni di cambiare manovra”.

