Arrestato un uomo di 51 anni a Sestu per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella tarda serata di ieri, venerdì 17 novembre, i Carabinieri della locale Stazione, durante un controllo preventivo, hanno sorpreso l’uomo nell’atto di cedere 2,66 grammi di cocaina ad un acquirente del luogo.

Così è scattata la perquisizione domiciliare dove sono stati trovati altri 17,5 grammi di cocaina, due grammi di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

La sostanza stupefacente rinvenuta è stata posta sotto sequestro.

Il 51enne, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti in attesa di essere condotto presso il Tribunale di Cagliari, ove nella mattinata odierna verrà giudicato con rito per direttissima.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it