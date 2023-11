I ballerini oristanesi Anna Maria Biancu e Sergio Porta si apprestano a calcare il palcoscenico di Ballando con le Stelle. Dopo la recente medaglia di bronzo conquistata al prestigioso evento internazionale World Dance League, i due talentuosi artisti sono stati selezionati per partecipare alla nota trasmissione televisiva condotta da Milly Carlucci.

Lei 64 anni, lui 68 anni. La coppia ha conquistato il pubblico e la giuria con le loro eccezionali performance, conquistando la partecipazione come special guests della puntata che andrà in onda stasera su Rai 1. La loro esibizione avverrà in collegamento dal teatro Mario Foglietti di Catanzaro.

