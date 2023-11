Con un post sui social, il sindaco Paolo Truzzu ha presentato ieri la nuova illuminazione del quartiere Marina di Cagliari. Le luci, più fredde rispetto alle gialle presenti in precedenza, restituiscono strade più chiare e dalla visibilità migliorata.

L’intervento oltre ad essere utile dal punto di vista del decoro è anche volto a offrire un supporto alla sicurezza. Strade meglio illuminate possono infatti contribuire come deterrente in più per la micro criminalità, di cui la Marina soffre in maniera particolare.

