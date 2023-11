Alle prime luci dell’alba c’è stato un brutto incidente sulla ss 197 che da San Gavino Monreale porta a Sanluri. Un’auto è andata a schiantarsi contro un furgone: secondo le testimonianze, vista la violenza della collisione, si tratterebbe di un dramma sfiorato.

I carabinieri stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente, in cui sono rimaste ferite cinque persone, tutte giovani. Non sono in pericolo di vita, ma sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di San Gavino e di Cagliari. Sul posto due ambulanze del 118 e una squadra dei vigili del fuoco.

La strada è la stessa in cui lo scorso 16 settembre ha perso la vita l’operaio Loris Bandino, sempre in un incidente.

