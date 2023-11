Una bambina di 18 mesi è stata trasportata d’urgenza da Cagliari a Genova perché in pericolo di vita. La piccola è stata imbarcata su un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare assieme alla famiglia.

Il volo salva vita è stato effettuato ieri su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice dell’Aeronautica. La bambina, in gravissime condizioni, è stata trasferita all’ospedale Gaslini di Genova per ricevere cure mediche specifiche e immediate.

